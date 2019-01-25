شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة حسام حسن مع بيراميدز 86 يوماً.. «الشهد والدموع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت مغامرة حسام حسن فى القيادة الفنية لفريق بيراميدز، بإعلان مالك النادى تركى آل الشيخ رحيل التوأم عن منصبهما، عقب التعادل أمام الزمالك بنتيجة (3-3) بمنافسات الدورى المصرى الممتاز واستمرار صدارة الفريق الأبيض لجدول ترتيب المسابقة. واستمر حسام حسن فى منصبه مديراً فنياً لبيراميدز على مدار 86 يوماً، حيث تولى المهمة خلفاً للأرجنتينى لافولبى، بعد ساعات قليلة من إعلان حسام حسن رحيله عن قيادة المصرى البورسعيدى. حسام حسن قاد بيراميدز فى 11 مباراة بمسابقة الدورى الممتاز، حقق خلالها الفوز فى 6 مباريات، فى حين تعثر الفريق تحت قيادته فى 5 مرات بالتعادل، مضيعاً 10 نقاط على الفريق خلال رحلته بالمسابقة فى الموسم الجارى، فى الوقت الذى لم يخسر بيراميدز قط فى ولاية حسام، وهو رقم شخصى مميز لـ«العميد»، فهى المرة الأولى التى يرحل خلالها عن قيادة فريق دون تلقى أى خسارة. واستهل العميد مشواره مع بيراميدز بفوز على الاتحاد السكندرى بثلاثية ثم الفوز على المقاصة بثنائية، وهو رقم شخصى يحدث للمرة الأولى فى المشوار التدريبى لحسام باستهلال مهمته مع فريق بتحقيق انتصارين، وأعقبهما تعادل أمام دجلة ثم الفوز على كل من النجوم وحرس الحدود ثم التعادل مع إنبى، والفوز الأهم فى محطة حسام مع بيراميدز على حساب الأهلى بثنائية، أعقبته ثلاثة تعادلات أمام كل من إنبى والمصرى والزمالك وفوز وحيد على حساب طلائع الجيش. وسجل لاعبو بيراميدز فى ولاية حسام 24 هدفاً فى 11 مباراة ومُنيت شباكهم بـ12 هدفاً، وسجل الفريق فى جميع مبارياته بلا استثناء خلال ولاية «العميد»، كما حقق بيراميدز فوزه الأكبر هذا الموسم تحت قيادة حسام، وذلك على حساب الاتحاد السكندرى بثلاثية نظيفة. وفشل حسام حسن فى تحقيق انتصار على المدربين الأجانب للزمالك، خلال المباراة الأخيرة بالتعادل بنتيجة (3-3) فى مواجهة نظيره بالقلعة البيضاء، السويسرى كريستيان جروس، مواصلاً عجزه عن الانتصار على أجانب ميت عقبة.

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