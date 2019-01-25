شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحقق الفوز لأول مرة تحت قيادة إيهاب جلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق المصري فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد إيهاب جلال على حساب المقاولون العرب.

وفاز المصري على المقاولون العرب بهدف مقابل لا شيء في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة، وجاء الفوز عن طريق سعيدو سيمبوري من ضربة جزاء في الدقيقة 68.

بهذا الفوز وصل المصري إلى النقطة 22 في المركز العاشر من 18 مباراة، ليقفز 7 مراكز بعدما كان في المركز الـ 17 قبل مواجهة المقاولون، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة 27 في المركز السادس.