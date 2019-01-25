شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلي: الانتصار على بتروجيت دفعة إيجابية والفترة الحالية تحتاج للهدوء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي إن الفوز على بتروجيت بهدف نظيف في مباراة الأمس بالدوري الممتاز، سيمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات.

وأعرب عثمان اليوم الجمعة عن سعادته البالغة بتحقيق فريقه الانتصار على 'بتروجيت'، مشيرا إلى أن الفريق يضم لاعبين جيدين لكنهم يفتقدون للثقة.

وأشار رئيس النادي الإسماعيلي إلى أن الصفقات الجديدة مبشرة للغاية، وستحقق الإضافة الفنية المنتظرة بعد الانسجام مع اللاعبين الحاليين بالفريق، مؤكدا أن الفترة الحالية تحتاج للهدوء ومساندة الجماهير من أجل استمرار الانتصارات واعتلاء مركز متقدم بجدول ترتيب الدوري.