المصري يفوز على المقاولون العرب بهدف ويرفع رصيده إلي 22 نقطة

حقق فريق المصرى البورسعيدى الفوز على نظيرة المقاولون العرب بهدف مقابل لاشئ بالمباراة التى جمعتهم منذ قليل ضمن المباريات المؤجلة من الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز .

وأحرز سعيدو سينبوري لاعب فريق المصري هدف المباراة الوحيد عبر تسجيله لركلة جزاء في يمين شباك مرمى فريق المقاولون العرب، بعد الخطأ الذي حصل عليه عمر كمال عبد الواحد بالدقيقة 68 من عمر اللقاء .

وقام حكم بطرد أحمد على مهاجم فريق المقاولون العرب بالدقيقة 76 بداعى إدعاء التمثيل داخل منطقة جزاء فريق المصرى البورسعيدى .

وبهذة النتيجة يرتفع رصيد المصرى البورسعيدى الى 22 نقطة ويحتل المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بينما يضل رصيد المقاولون العرب 27 نقطة بالمركز السادس .

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