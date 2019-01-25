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شكرا لقرائتكم ميسى يطالب بعدم إيقاف البحث عن طائرة سالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ناشد النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى لاعب برشلونة الإسبانى، الشرطة البريطانية، بعدم إيقاف البحث عن طائرة مواطنه إيميليانو سالا مهاجم كارديف سيتى المنضم حديثا، بعد أن أعلنت السلطات إيقاف البحث لصعوبة نجاة لاعب نانت السابق.
وقال الأسطورة ميسى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "انستجرام"، "ما دام هناك احتمال وبصيص من الأمل، من فضلكم نطالبكم بعدم إيقاف عمليات البحث من أجل سالا، كل الدعم لعائلته وأصدقائه".
وخلال الساعات الماضية ناشدت أسرة اللاعب السلطات الإنجليزية بمواصلة البحث مرة أخرى، فيما انضم إليهم فى الساعات الأخيرة النجم الأرجنتينى.
سالا
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