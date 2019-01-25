شكرا لقرائتكم جماهير الإسماعيلي تستنجد بالجبلاية فى بيان رسمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدرت جماهير الإسماعيلي بيانا تطلب دعم الجبلاية تجاه التظلم الرسمى ضد قرار الاتحاد الافريقى “الكاف” بشأن إقصاء الفريق من دورى أبطال إفريقيا.

وجاء نص البيان كالتالى …

من جمهور النادي الإسماعيلي العظيم إلى إتحاد الكرة الأفريقي ..

تحية طيبة و بعد ، تابعنا بكل ترقب خلال الأيام الماضية قرار لجنة الإنضباط بشأن العقوبات المقررة على النادي الإسماعيلي بعد أحداث مباراة الإسماعيلي المصري و الأفريقي التونسي ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

و قد جاء قرار لجنة الإنضباط بإقصاء الإسماعيلي من البطولة بشكل نهائي ، هذه العقوبة التي نجدها ظالمة ومجحفة ، و هي أيضاً تخالف لائحة عقوبات البطولة التي استندت عليها اللجنة في توقيع العقوبة.

وتنص المادة رقم 12 من لائحة العقوبات المقررة للبطولة أنه “في حالة اضطر الحكم لإلغاء المباراة قبل نهاية وقتها الأصلي نتيجة لإقتحام الجمهور الملعب أو التعدي على الفريق الضيف ، يتم إقصاء الفريق المضيف من البطولة مع الغاء نتائج مبارياته مع الفرق المنافسة”

حسناً .. هذا لم يحدث

لم يتم اقتحام الملعب بأي شكل من جانب جماهير النادي الإسماعيلي ، و لم يتم إلحاق أي أذى أو تعدي على الفريق الضيف أو جمهوره ، و على العكس قام الفريق الضيف بشكر النادي الاسماعيلي على الضيافة الطيبة و اللعب بروح رياضية.

كل ماحدث كان غضب من بعض الجماهير بسبب تراجع نتائج الفريق ، إلى جانب قرارات الحكم العكسية بنهاية الشوط الأول بإحتساب ركلة جزاء غير صحيحة للنادي الأفريقي إلى جانب عدم احتساب ركلة جزاء واضحة للإسماعيلي في نهاية الشوط الأول ، و هو ما يمكن اثباته بمراجعة شريط المباراة.

الأمر الذي أدى لغضب الجماهير ، و أثر على الحكم المساعد بالخوف خلال معظم احداث الشوط الثاني ، و الذي كان يغادر موقعه أكثر من مرة على خط التماس المقابل للجماهير خوفاً من غضب الجماهير ، وهو ما أدى لإيقاف المباراة قبل نهايتها لعدم تمكن لاعب الأفريقي من تنفيذ ركلة ركنية بسبب مغادرة الحكم لموقعه اكثر من مرة و عدم عودته لموقعه ، و هو أمر أيضاً يمكن مراجعة شريط المباراة بصدده

بناء عليه فإن عقوبة الإقصاء من البطولة و التي تطبق في حالة اقتحام الملعب او الاعتداء على الفريق الضيف لا يمكن تطبيقها بإنتفاء الفرضيتين السابقتين.

و بناء عليه .. نعلن نحن جماهير النادي الإسماعيلي مساندتنا الكاملة للتظلم المقدم من جانب النادي بخصوص العقوبات المقررة ، و نطالب الإتحاد الأفريقي بمطالعة التظلم بالحيادية و النزاهة المعروفة عنه ، و ذلك منعاً لحرمان النادي الإسماعيلي وجماهيره العظيمة من حقه الطبيعي في استئناف البطولة ، و منعاً لحرمان البطولة من كيان عظيم بحجم النادي الإسماعيلي ، و حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص للفرق المشاركة بالبطولة و الموجودة ضمن مجموعة النادي الإسماعيلي.

و نطالب الإتحاد المصري لكرة القدم بمساندة موقفنا و حقنا في استئناف البطولة بصفته الممثل الرسمي للفرق المصرية في البطولات الأفريقية.

إن النادي الإسماعيلي المصري الذي تم تأسيسه عام 1924 من كبار الأندية في قارة أفريقيا ، و تاريخ النادي الاسماعيلي و جماهيره في البطولات الأفريقية تاريخ مشرف جداً يستدعي إعادة النظر في الموقف المتخذ ضده ، حيث كان الإسماعيلي أول فريق مصري و عربي يحصل على بطولة دوري ابطال افريقيا عام 1970 ، إلى جانب تاريخ كبير حافل بالمنافسة و الندية.

رجاءً .. لا تقتلوا آخر شئ جميل نتمسك به في لعبة كرة القدم كجماهير .. و هو رؤية فريقنا منافساً في المحافل الأفريقية كما اعتدناه.

الاسماعيلي فريق كبير ، و جماهيره من أعظم جماهير الكرة في القارة الأفريقية ، لا تحرمونا من متعة كرة القدم.

وتفضلوا بقبول فائق إحترامنا و تقديرنا.