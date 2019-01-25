حارس الأردن عامر شفيع الى الفيحاء السعودي

اسماء السيد - وقعت إدارة نادي الفيحاء السعودي الجمعة عقدا مبدئيا مع حارس منتخب الأردن ونادي شباب الأردن عامر شفيع لمدة 6 أشهر عقب اتفاقها مع نظيرتها في نادي شباب الأردن على شراء عقد اللاعب.

وذكر الموقع الرسمي لنادي الفيحاء على تويتر أن الدولي الأردني "سيصل إلى السعودية خلال اليومين القادمين لاكمال اجراءات التوقيع الرسمي".

وشارك شفيع، الذي سيحتفل بعيد ميلاده السابع والثلاثين في 10 شباط/فبراير المقبل، مع منتخب النشامي في بطولة كأس آسيا المقامة حاليا بالإمارات العربية حيث ودع منتخب بلاده من الدور ثمن النهائي بعد خسارته 4-3 بركلات الترجيح أمام فيتنام بعد تعادلهما 1-1 الأحد الماضي.

ومثل شفيع الذي يعتبر من ابرز حراس المرمى في القارة الاسيوية، أندية الفيصلي اليرموك والوحدات وشباب الأردن وخاض تجربة احترافية مع نادي الإسماعيلي المصري.

يذكر ان نادي الفيحاء قام بالتعاقد مع المخضرم شفيع عقب تأكد إصابة حارسه الكولومبي كريستيان بونيا بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ويحتل الفيحاء المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، بعد مرور 16 مرحلة.