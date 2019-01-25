شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. المصرى يفوز على المقاولون العرب بهدف سينبورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق المصرى البورسعيدى الفوز على نظيرة المقاولون العرب بهدف مقابل لاشئ بالمباراة التى جمعتهم منذ قليل ضمن المباريات المؤجلة من الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز .

وأحرز سعيدو سينبوري لاعب فريق المصري هدف المباراة الوحيد عبر تسجيله لركلة جزاء في يمين شباك مرمى فريق المقاولون العرب، بعد الخطأ الذي حصل عليه عمر كمال عبد الواحد بالدقيقة 68 من عمر اللقاء .

وقام حكم بطرد أحمد على مهاجم فريق المقاولون العرب بالدقيقة 76 بداعى إدعاء التمثيل داخل منطقة جزاء فريق المصرى البورسعيدى .

وبهذة النتيجة يرتفع رصيد المصرى البورسعيدى الى 22 نقطة ويحتل المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بينما يضل رصيد المقاولون العرب 27 نقطة بالمركز السادس .