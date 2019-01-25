شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكاف: واثقون من قدرة مصر علي تنظيم أمم أفريقيا رغم ضيق الوقت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، أن الاتحاد يعمل جنبا لجنب مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم، مشدداً على ثقته الكاملة فى قدرة مصر علي تنظيم أمم افريقيا بالرغم من ضيق الوقت .
وأشار رئيس الاتحاد الافريقى لكرة القدم ، إلى أن مصر تمتلك من البنية التحتية ما يؤهلها لإقامة أكبر البطولات القارية والدولية ، متابعاً أنه واثق أن قبل موعد البطولة، مصر ستكون انتهت من كافة الإجراءات المطلوبة منها.
وكان اجتمع عقد منذ قليل ، جمع كل من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، فى أحد فنادق القاهرة، لعرض اخر المستجدات بشأن إستضافة مصر لأمم افريقيا 2019.
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