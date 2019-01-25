فيديو .. رمضان صبحي يعود للتهديف بالفانلة الحمراء بعد هدف الدراويش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد رمضان صبحى لاعب فريق الأهلى المعار من نادي هدرسفيلد تاون الانجليزى لمدة 6 أشهر للتهديف خلال مواجهة مصر المقاصة ضمن مباريات بطولة الدورى الممتاز والتى أنتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة. سجل رمضان صبحي هدفاً رائعاً في مرمى مصر للمقاصة كتب هدفه الأول مع المارد الأحمر. وياتى هذا الهدف لـ" رمضان صبحي " هو الأول له منذ عودته إلى الأهلي قادما من هدرسفيلد، والأول له في الدوري المصري منذ هدفه في مرمى الإسماعيلي في الـ 24 من شهر يونيو 2016.

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