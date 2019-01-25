فيديو .. المصرى يتقدم بهدف على المقاولون .. وطرد أحمد على

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز سعيدو سنبوري لاعب فريق المصرى هدف التقدم لفريقه بمرمى المقاولون العرب بالدقيقة 68 بالمباراة التى تجمعهم الان باستاد السويس ضمن مباريات الجولة الـ من بطولة الدورى الممتاز . وقام حكم المباراة بطرد أحمد على مهاجم فريق المقاولون العرب بالدقيقة 77 . انتهى الشوط الأول بين المصرى والمقاولون العرب بالتعادل السلبى فى المباراة التى تجمع الفريقين حالياً على استاد الجيش بالسويس، والمؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام.

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