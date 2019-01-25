شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم المصرى الثالث فى قائمة مدافعي كأس العالم لليد ..والطيار خامس الحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضلا عن الإنجاز الطيب الذى حققه فراعنة اليد فى كأس العالم المقام حاليا بالدنمارك وألمانيا، بالدخول ضمن قائمة الثمانية الكبار بالبطولة، حقق أكثر من لاعب بالفريق إنجازات مختلفة فى تصنيف اللاعبين المشاركين بالبطولة، وهم إبراهيم المصري ومحمد عصام الطيار.

أحتل إبراهيم المصري مدافع المنتخب الوطنى لليد حتى الأن المركز الثالث في قائمة أفضل المدافعين في بطولة كأس العالم لكرة اليد التى تستضيفها ألمانيا و الدنمارك .



إبراهيم المصري

بينما أحتل محمد عصام الطيار حارس المنتخب الوطنى المركز الخامس في قائمة أفضل حراس في بطولة العالم .



الطيار

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر لكرة اليد مع اسبانيا غدا السبت فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا فى إطار تحديد المركزين السابع و الثامن،عقب الفوز الذى تحقق على تونس أمس الأول الأربعاء بفارق 7 أهداف فى ختام الدور الرئيسى 30 /23 وخسارة المجر من النرويج بفارق 9 أهداف، وحال فوز منتخب مصر بالمركز السابع سيضمن الدخول فى ملحق التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى حال عدم التأهل من الحصول على أمم أفريقيا.