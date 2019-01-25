شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يرفض تحميل حارس الزمالك مسئولية ثلاثية بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، تحميل عماد السيد حارس الفريق الأبيض، مسئولية الأهداف الثلاثة التى سكنت مرمى الفريق الأبيض أمام بيراميدز، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع بالدورى الممتاز، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لمثلهما.

أوضح مصدر مطلع بالزمالك إن الجلسة التى عقدها جروس فى تدريبات الفريق اليوم حرص على تحفيز كافة العناصر للمواجهات المقبلة بجانب التأكيد للاعبين إن الأخطاء التى حدثت أمام بيراميدز سيتم معالجتها بداية من مواجهة مصر المقاصة، التى ستقام يوم الثلاثاء المقبل، فى الجولة العشرين بالدورى الممتاز كما أوضح لحارس الفريق إن عليه مواصلة الاجتهاد وإنه يدعمه فى المرحلة المقبلة.

يذكر أن عماد السيد تواجد فى حراسة مرمى الزمالك أمام بيراميدز نظرا لغياب محمود جنش لطرده أمام الاتحاد السكندرى فى المباراة السابقة ويستمر غياب الأخير عن اللقاء القادم أمام المقاصة.