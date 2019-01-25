شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع ثلاثي بين وزير الرياضة و رئيس الكاف و أبو ريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اجتمع منذ قليل، كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، فى أحد فنادق القاهرة، لعرض أخر المستجدات بشأن إستضافة مصر لأمم افريقيا 2019.

استعرض وزير الشباب والرياضة ، أخر المستجدات في العملية التنظيمية لأمم افريقيا وان الأمور تسير علي قدم وساق من أجل نجاح البطولة وخروجها بالصورة اللائقة لمصر، بالإضافة الي عملية تطوير الاستادات وتجهيزها لاستضافة البطولة، خاصة وأن البطولة تعتبر الثالثة في الأهمية بعد كأس العالم ودوري أبطال أوروبا.