شكرا لقرائتكم خبر عن "رفعت" يوقع رسميا ورقة عدم اللعب ضد الزمالك بعد انتقاله لإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوقع أحمد رفعت صانع ألعاب الزمالك الذى تم إعارته لإنبى، الأوراق الرسمية الخاصة بانضمامه إلى النادى البترولى، فى مقر قلعة ميت عقبة، مساء اليوم، بعد رفض النادى الأبيض إتمام الإعارة لحين توقيعه على ورقة رسمية بعدم خوض أية مباراة مع الفريق البترولى ضد الزمالك.

ويتواجد أحمد رفعت بعد قليل فى مقر نادى الزمالك، من أجل توقيع الأوراق الرسمية الخاصة بانضمامه لإنبى بجانب الورقة التى اشترط مجلس إدارة النادى الأبيض توقيعها لإتمام الإعارة بعد الموافقة عليها بشكل رسمى والتى تكفل للنادى الأبيض عدم خوض لاعبه المعار أية مباراة ضده مع إنبى.

وانتقل أحمد رفعت معارا من الزمالك إلى إنبى لمدة ستة أشهر بداية من فترة الإنتقالات الشتوية الجارية وخاض مباراة ودية مع الأخير لتجهيزه لمباريات الفريق البترولى الرسمية بجانب وضع برنامجا خاصا لتجهيزه من جانب على ماهر المدير الفنى للفريق البترولى.

وبذلك لن يشارك أحمد رفعت مع إنبى ضد الزمالك فى المباراة التى ستقام يوم 17 فبراير المقبل، فى الأسبوع الثانى والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.