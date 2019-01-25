المصري يعبر المقاولون العرب بصعوبة ويحقق فوزه الأول في عام 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

استطاع فرق المصري البورسعيدي، تحقيق فوزا صعبا، مساء اليوم الجمعة، على نظيره المقاولون العرب، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة بالدوري الممتاز.

وفي الدقيقة 67 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح عمر كمال، لاعب المصري البورسعيدي، بعد سقوطه داخل منطقة جزاء المقاولون، إثر تدخل من فادي نجاح لاعب الذئاب.

سعيد السنبوري تكفل لتسديد ركلة جزاء المصري، ليسجلها على يسار حارس المقاولون، معلنا عن الهدف الأول للفريق البورسعيدي في الدقيقة 70.

وكان اخر فوز حققه فريق المصري في الدوري أمام إنبي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، يوم 29 نوفمبر، في إطار منافسات الجولة السابعة بالدوري.

وبتلك النتيجة وصل فريق المصري للنقطة 22 وصعد للمركز العاشر بالتساوي مع فريق الجونة، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 27 نقطة بالمركز السادس.