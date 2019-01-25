التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الإمارات وأستراليا بكأس أسيا

الامارات واستراليا

كتب: أحمد البادي

انتهي الشوط الأول بين منتخبي الإمارات وأستراليا بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي يقام حاليًا، على ستاد هزاع بن زايد، ضمن دور ربع نهائي كأس أسيا، في البطولة

المقامة بالإمارات.

تبادل الفريقين السيطرة على وسط الميدان بدون أي خطورة على مرمي الفريقين، وظلت التعادل السلبي سيد الموقف إلى أن انهي حكم

اللقاء الشوط الأول.

أجري زاكروني المدير الفني لمنتخب الإمارات، تغير بنزول خليفة مبارك بدلًا من محمد أحمد الذي تعرض لإصابة قوية.

في الدقيقة 21 أهدر إسماعيل الحمادي فرصة التقدم للإمارات بعدما سدد كرة قوية لكن حارس مرمي أستراليا تصدي لها ببراعة.