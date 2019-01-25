اجتماع ثلاثي بين اشرف صبحي واحمد احمد وهاني أبو ريدة

كتب: عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم

اجتمع مساء اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واحمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لعرض اخر المستجدات بشان استضافة مصر لأمم افريقيا 2019.

استعرض صبحي اخر المستجدات في العملية التنظيمية لأمم افريقيا وان الأمور تسير علي

قدم وساق من اجل نجاح البطولة وخروجها بالصورة اللائقة لمصر، بالإضافة الي عملية تطوير الاستادات وتجهيزها لاستضافة البطولة، خاصة وان البطولة تعتبر الثالثة في الأهمية بعد كاس العالم ودوري ابطال أوروبا.

اكد احمد احمد ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم يعمل جنبا لجنب مع وزارة الرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم وانه علي ثقة تامة ان مصر قادرة علي تنظيم أمم افريقيا بالرغم من ضيق الوقت ولكن مصر تمتلك من البنية التحتية ما يؤهلها لاقامة اكبر البطولات القارية والدولية وانه واثق ان قبل موعد البطولة مصر ستكون انتهت من كافة الإجراءات المطلوبة منها.