شوبير: أبوريدة سبب تنظيم مصر لأمم أفريقيا

شوبير

كتب: محمد اللاهوني وعبدالرحمن أبوهاشم

أكد الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، أن هاني أبوريدة رئيس الاتحاد، له الفضل الكبير لحصول مصر على تنظيم كأس أمم أفريقيا 2019.

وقال شوبير خلال حفل تكريم الفائزين فى استطلاع الأفضل رياضياً 2018 بحزب الوفد " لولا

المهندس أبوريدة ما كانت أمم أفريقيا في مصر".

وأضاف شوبير "أبوريدة يجتمع حاليا في مصر مع قيادات اتحاد الكرة الافريقي "كاف" لمناقشة بطولة أمم أفريقيا".

وينظم الاستطلاع لجنة الرياضة بالحزب وجريدة وبوابة

«الوفد» الالكترونية تحت شعار «ليلة فى حب المعلق الرياضى المرحوم محمد السباعى» وكرم حزب الوفد أحمد شوبير بعد إختياره أفضل إعلامي لعام 2018.

ويعد استطلاع الوفد هو الأكبر فى مصر والمنطقة، حيث شارك فيه ما يقرب من مليون مواطن من قراء بوابة الوفد

الإلكترونية، بجانب لفيف من الرياضيين والمدربين والنقاد.