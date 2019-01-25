التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين المصري والمقاولون

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انتهي الشوط الأول بين فريقي المصري والمقاولون العرب بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء المقام بينهما، على ستادالجيشبالسويس، في إطار الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر بالدوري الممتاز.
بدأ اللقاء بحذر شديد من كلا الجانبين، بعدها تبادل الفريقين السيطرة على مجريات اللعب دون إحراز أهداف، وظل التعادل مسيطر حتي أطلق حكم اللقاء صافرته بانتهاء الشوط الأول.
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