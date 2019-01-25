اخبار الرياضه

حزب الوفد يعرض الاستفادة من لجنة الشباب في تنظيم أمم أفريقيا

0 نشر
0 0 تبليغ

حزب الوفد يعرض الاستفادة من لجنة الشباب في تنظيم أمم أفريقيابهاء ابو شقة رئيس حزب الوفد
كتب: محمد اللاهوني وعبدالرحمن أبوهاشم

عرض حزب الوفد الاستفادة من لجنة الشباب التابعة للحزب في تنظيم أمم أفريقيا 2019 والتي ستنظمها مصر في شهر يونيو المقبل، خلال حفل تكريم الفائزين فى استطلاع الأفضل رياضيًّا 2018 فى مصر والوطن العربى.

 

وينظم الاستطلاع لجنة بالحزب وجريدة وبوابة «الوفد» الإلكترونية تحت شعار «ليلة فى حب المعلق الرياضى المرحوم محمد السباعى»، وسوف يقوم المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب بتسليم الدروع للفائزين من

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D

اللاعبين والإعلاميين والمدربين والنقاد والإداريين فى مجال الرياضة بحضور كوكبة من نجوم الرياضة والمجتمع. يعد استطلاع الوفد هو الأكبر فى مصر والمنطقة، حيث شارك فيه ما يقرب من مليون مواطن من قراء بوابة الوفد الإلكترونية، بجانب لفيف من الرياضيين والمدربين والنقاد.

 

 

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الوفد يعرض الاستفادة من لجنة الشباب في تنظيم أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى