حزب الوفد يعرض الاستفادة من لجنة الشباب في تنظيم أمم أفريقيا

عرض حزب الوفد الاستفادة من لجنة الشباب التابعة للحزب في تنظيم أمم أفريقيا 2019 والتي ستنظمها مصر في شهر يونيو المقبل، خلال حفل تكريم الفائزين فى استطلاع الأفضل رياضيًّا 2018 فى مصر والوطن العربى.
وينظم الاستطلاع لجنة الرياضة بالحزب وجريدة وبوابة «الوفد» الإلكترونية تحت شعار «ليلة فى حب المعلق الرياضى المرحوم محمد السباعى»، وسوف يقوم المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب بتسليم الدروع للفائزين من
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