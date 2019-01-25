حزب الوفد ينظم ماراثون يوم 2 فبراير بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

كتب: محمد اللاهوني وعبدالرحمن أبوهاشم

أعلن حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد عن تنظيم ماراثون يوم 2 فبراير بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وجاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين فى استطلاع الأفضل رياضيًّا 2018 فى مصر والوطن العربى.

وينظم الاستطلاع لجنة الرياضة بالحزب وجريدة وبوابة «الوفد» الإلكترونية تحت شعار «ليلة فى حب المعلق الرياضى المرحوم محمد السباعى»، وسوف

يقوم المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب بتسليم الدروع للفائزين من اللاعبين والإعلاميين والمدربين والنقاد والإداريين فى مجال الرياضة بحضور كوكبة من نجوم الرياضة والمجتمع.

يعد استطلاع الوفد هو الأكبر فى مصر والمنطقة، حيث شارك فيه ما يقرب من مليون مواطن من قراء بوابة الوفد

الإلكترونية، بجانب لفيف من الرياضيين والمدربين والنقاد.

حصل الإعلامى الإماراتى يعقوب السعدى، رئيس قنوات أبوظبى الرياضية، على أفضل إعلامى عربى، كما فاز الإعلامى أحمد شوبير كأفضل إعلامى مصرى، والدكتور إيهاب الكومى أفضل مقدم برامج دورى القسم الثانى، وحسام محرز مقدم برنامج «صباح الرياضة» بقناة النيل للرياضة، كما فاز برنامجا «كلام لعيبة» و«الكرة العالمية» كأفضل برنامجين فى القنوات الإقليمية، وفاز محمد عفيفى كأفضل رئيس قناة رياضية، ووليد عبدالسلام أفضل رئيس تحرير برنامج رياضى.