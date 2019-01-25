استبعاد دي خيا من قائمة مانشستر يونايتد أمام أرسنال بكأس الاتحاد الانجليزي

استبعد أولي سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، حارس مرمى الفريق الإسباني دافيد دي خيا من قائمة الفريق المواجهة أمام أرسنال مساء اليوم، ضمن الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.
وجاءت قائمة مانشستر يونايتد التي أعلن عنها مدرب الفريق أولي سولشاير المدير الفنيلقائمة الفريق المسافرة إلى لندن المواجهة أرسنال كالتالي: سيرجيو روميرو، لي جرانت، جويل بيريرا، ديوجو دالوت، فيل جونز، إيريك بايلي،
ويغيب أيضا للإصابة كل من مروان فيلايني، وماركوس روخو بالإضافة إلى كريس سمالينج.
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