يعقوب السعدي: فخور بالتواجد في حزب الوفد وتكريم أمر رائع في مسيرتي

الاعلامي الإماراتي يعقوب السعدي كتب ـ محمد اللاهوني وعبدالرحمن أبوهاشم أعرب الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي عن سعادته الكبيرة بعد اختياره أفضل إعلامي عربي لعام 2018 حسب الاستطلاع الذي نظمته لجنة الرياضة بالحزب وجريدة وبوابة «الوفد» الالكترونية تحت شعار «ليلة فى حب المعلق الرياضى المرحوم محمد السباعى»، لأفضل رياضياً 2018 فى مصر والوطن العربى. وقال يعقوب السعدي " فخور بالتواجد في حزب الوفد والتواجد هنا، هذا التكريم أمر رائع في مسيرتي المهنية".

الوفد والتواجد هنا، هذا التكريم أمر رائع في مسيرتي المهنية". ويشهد مقر حزب الوفد الرئيسى مساء اليوم «الجمعة» حفل تكريم الفائزين فى استطلاع الأفضل رياضياً 2018 فى مصر والوطن العربى. نظم الاستطلاع لجنة الرياضة بالحزب وجريدة وبوابة «الوفد» الالكترونية تحت شعار «ليلة فى حب المعلق الرياضى المرحوم محمد السباعى»، وسوف يقوم المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب بتسليم الدروع للفائزين من اللاعبين والإعلاميين والمدربين والنقاد والإداريين فى مجال الرياضة بحضور كوكبة من نجوم الرياضة والمجتمع. يعد استطلاع الوفد هو الأكبر فى مصر والمنطقة، حيث شارك فيه ما يقرب من مليون مواطن من قراء بوابة الوفد الإلكترونية، بجانب لفيف من الرياضيين والمدربين والنقاد.

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