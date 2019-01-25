بايرن ميونخ على أعتاب صفقة القرن من سان جيرمان

يواصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مساعيه نحو تعزيز خط وسط الفريق بعناصر جديدة، في ظل اقتراب لاعبه أدريان رابيو من الرحيل.



وبحسب إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، اليوم الجمعة، فإن سان جيرمان قرر التحرك نحو البرتغالي ريناتو سانشيز، لاعب وسط بايرن ميونخ.



وأشارت إلى استعداد نادي العاصمة الفرنسية عرض رابيو على البايرن، ومبلغ مالي، مقابل الحصول على سانشيز.



ووصف الحساب الرسمي لدويتشه فيله، الصفقة حال إتمامها بصفقة القرن لجماهير النادي البافاري، نظرًا لعدم مشاركة سانشيز بصفة أساسية مع الفريق.



وكان نيكو كوفاتش، مدرب البايرن، قد نفى الاستغناء عن الدولي البرتغالي خلال الشهر الجاري، مع تأكيده على اهتمام من سان جيرمان لضمه.



ولا يعتمد المدرب الكرواتي على سانشيز في تشكيلته الأساسية، إذ يدفع بشكل دائم بالثنائي تياجو ألكانتارا وليون جوريتسكا، ويلجأ أحيانًا للاعتماد على جوشوا كيميتش في وسط الملعب.



المصدر: موقع كورة

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