اونلاين | يلا شوت 7sry اونلاين مشاهدة مباراة الإمارات واستراليا بث مباشر كورة أون لاين Emirates الاسطورة لايف في بطولة كاس أسيا HD

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سنعرض لكم مشاهدة مباراة الامارات واستراليا في بطولة كأس اسيا دور الثمانية بث مباشر اون لاين يلا شوت بجودة عالية hd وبدون تقطيع على الأنترنت، حيث يسعى المنتخب الإماراتي صاحب الأرض والجمهور تخطي عقبة المنافس العنيد والقوي للغاية في كاس الأمم الأسيوية 2019 ومواصلة المشوار نحو تحقيق اللقب القاري الأسيوي للمرة الأولى تاريخياً.

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يبدأ موعد مشاهدة مباراة الإمارات وأستراليا مساء الجمعة 25-1-2019 في الساعة السادسة مساءا بتوقيت مصر، الساعة السابعة مساءا بتوقيت السعودية، وستقوم قناة بي إن سبورت hd max بنقل المباراة حصرياً ومباشرة بالتعليق العربي، في لقاء سيسعى من خلاله كلا المنتخبين تحقيق الانتصار في تلك المباراة خاصة المنتخب الإماراتي مستضيف تلك البطولة للعبور للمربع الذهبي.

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منتخب الامارات الذي يقوم بتدريبه المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني يسعى بتشكيلة متنوعه بين الشباب والخبرة إلي قيادة الأبيض للفوز بتلك النسخة التي سوف تلعب على أرضية ميدانه، خاص بعد إنجاز نادي العين الإماراتي في بلوغه المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، ويغيب عن المنتخب الإماراتي في تلك البطولة لاعب نادي الهلال السعودي عمر عبد الرحمن بسبب الإصابة.

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وعن طرق مشاهدة مباراة مباراة الإمارات أمام استراليا، فإنه يمكنك متابعة أحداثه عبر التلفزيون عبر القنوات الناقلة للقاء وهي BEIN SPORT HD max، أو عبر روابط مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر الإنترنت، وسنتيح لكم قبل بدابة اللقاء رابط مشاهدة مباراة مباراة الإمارات ضد أستراليا أون لاين كورة لايف ستار بدون تقطيع.

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وصعد المنتخب الإماراتي إلى هذا الدور بعد تغلبه على منتخب قيرغيزستان في الوقت الإضافي، فيما بلغ الكنغر الاسترالي دور الثمانية بعدما تخطى عقبة أوزبكستان بركلات الترجيح.

وكان منتخب الإمارات قد تخطى عقبة منتخب قيرغيزستان في المرحلة الماضية من دور الستة عشر من المسابقة بنتيجوة ثلاثة أهداق لهدفين بعد التمديد لوقت إضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما لكل فريق.

يستعد منتخب أستراليا لمواجهة نظيره الإماراتي، غدا الجمعة، في دور الـ8 لكأس أمم آسيا بالإمارات، بتشكيلة كاملة للمرة الأولى منذ انطلاق المسابقة، بعدما تعززت صفوفه، بعودة جناحه أندرو نابوت، الذي شفي من الإصابة.

تابعوا معنا المواجهة المرتقبة بين أستراليا، والإمارات، على إستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، في ربع نهائي كأس أمم آسيا.