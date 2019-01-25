اونلاين | انطلقت الآن شاهد..مباراة الإمارات وأستراليا بكأس آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلقت الآن شاهد..مباراة الإمارات وأستراليا بكأس آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصًا من بوابة الخليج 365، تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة الإمارات وأستراليا ضمن ربع نهائي كأس أمم آسيا والتي ستقام على ملعب هزاع بن زايد في تمام الساعة السادسة

بتوقيت مصر، الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات.

يدخل منتخب الإمارات مباراة اليوم تحت قيادة المدير الفني ألبيرتو زاكيروني

بشعار لا بديل عن الفوز أملًا في خطف بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي واستكمال مسيرته الرائعة بالبطولة.

بينما يسعى المنتخب الأسترالي للفوز بالمباراة مستعينًا بخبراته ومن أجل الدفاع عن اللقب، والذي حصده في النسخة الآسيوية الأخيرة من البطولة.