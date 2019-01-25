اونلاين | انطلاق الآن لايف مشاهدة مباراة الإمارات وأستراليا بث مباشر في ربع نهائي كأس آسيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق الآن لايف مشاهدة مباراة الإمارات وأستراليا بث مباشر في ربع نهائي كأس آسيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلاق الآن لايف مشاهدة مباراة الإمارات وأستراليا بث مباشر في ربع نهائي كأس آسيا 2019

موقع الخليج 365 الرياضي نقدم لكم اليوم الجمعة الموافق 25-1-2019 مشاهدة مباراة الإمارات وأستراليا بث مباشر ، في مواجهة من العيار الثقيل في ربع نهائي كأس آسيا 2019.

مشاهدة مباراة الإمارات وأستراليا بث مباشر في ربع نهائي كأس آسيا 2019

حقق المنتخب الإمارات فوزًا دراميًا على قيرغيزستان، بنتيجة 3/2، في دور الـ16، ليضرب موعدًا ناريًا مع أستراليا في ربع النهائي.

انطلاق الآن لايف مشاهدة مباراة الإمارات وأستراليا بث مباشر في ربع نهائي كأس آسيا 2019



مشاهدة مباراة الإمارات وأستراليا بث مباشر في ربع نهائي كأس آسيا 2019

وسبق أن تقابل المنتخبان في نصف نهائي بطولة آسيا 2015، وكان الفوز من نصيب أستراليا بنتيجة 2/0.

مشاهدة مباراة الإمارات وأستراليا بث مباشر في ربع نهائي كأس آسيا 2019

كما تقابلا مرتين في تصفيات آسيا لكأس العالم 2018، وفازت أستراليا 1/0، و2/0 وفي 4 مباريات بكأس آسيا 2019، تعادل منتخب الإمارات 1/1 مع البحرين، ثم تغلب 2/0 على الهند، ثم تعادل مع 1/1 مع تايلاند، قبل أن يتغلب 3/2 على قيرغيزستان في دور الـ16.

انطلاق الآن لايف مشاهدة مباراة الإمارات وأستراليا بث مباشر في ربع نهائي كأس آسيا 2019



مشاهدة مباراة الإمارات وأستراليا بث مباشر في ربع نهائي كأس آسيا 2019

وكعادته خطف الأبيض بطاقة التأهل إلى دور الـ8 من بطولة كأس الأمم الآسيوية بعد تغلبه على نظيره القيرغيزستاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة دراماتيكية جمعت بينهم مساء الاثنين على ملعب مدينة زايد الرياضية، وسيدخل المنتخب الإماراتي هذا اللقاء وكله أمل في تحقيق الفوز فيه والوصول للمربع الذهبي من البطولة.

انطلاق الآن لايف مشاهدة مباراة الإمارات وأستراليا بث مباشر في ربع نهائي كأس آسيا 2019



مشاهدة مباراة الإمارات وأستراليا بث مباشر في ربع نهائي كأس آسيا 2019

على الجانب الآخر أطاح المنتخب الأسترالي بنظيره الأوزبكي خارج المنافسة، فبعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف، كان لا بديل سوى ركلات الترجيح لحسم المتأهل إلى الدور المقبل، ونجح الكرويون لحسم اللقاء لصالحهم بنتيجة (2-4)، يذكر أن المنتخب الأسترالي كان قد تأهل إلى دور الـ16 كأول المجموعة الثانية بعدما حصد 6 نقاط من انتصارين وهزيمة واحدة.

موعد مشاهدة مباراة الإمارات وأستراليا بث مباشر في ربع نهائي كأس آسيا 2019

المباراة: الإمارات ضد أستراليا ربع النهائي كأس آسيا 2019

انطلاق الآن لايف مشاهدة مباراة الإمارات وأستراليا بث مباشر في ربع نهائي كأس آسيا 2019



الملعب: استاد هزاع بن زايد – بنادي العين

الحكم: ريوجي ساتو

التوقيت: تقام مباراة الإمارات وأستراليا اليوم الجمعة الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة الإمارات وأستراليا بث مباشر في ربع نهائي كأس آسيا 2019

Lemar TV

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD

انطلاق الآن لايف مشاهدة مباراة الإمارات وأستراليا بث مباشر في ربع نهائي كأس آسيا 2019



مشاهدة مباراة الإمارات وأستراليا بث مباشر في ربع نهائي كأس آسيا 2019 من هنا

انطلاق الآن لايف مشاهدة مباراة الإمارات وأستراليا بث مباشر في ربع نهائي كأس آسيا 2019

