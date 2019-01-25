اونلاين | بث حي لايف beIN بث مباشر مباراة الامارات واستراليا اليوم يلا شوت HD كورة ستار

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beIN بث مباشر مباراة الامارات واستراليا اليوم يلا شوت HD كورة ستار أعلن ألبيرتو زاكيروني مدرب منتخب الإمارات، تشكيلة اللاعبين الاي ستخوض لقاء أستراليا اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2019. وجاءت تشكيلة الإمارات كالتالي: حراسة المرمى: خالد عيسى خط الدفاع: الحسن صالح، إسماعيل، فارس جمعة، محمد أحمد خط الوسط: ماجد حسن، علي سالمين، إسماعيل الحمادي، بندر الأحبابي خط الهجوم: علي مبخوت، إسماعيل مطر وكان منتخب الإمارات قد تأهل لهذا الدور بعد تخطي عقبة قيرغيزستان في الأشواط الإضافية بنتيجة 3-2، بينما فاز منتخب أستراليا على أوزبكستان بركلات الترجيح beIN بث مباشر مباراة الامارات واستراليا اليوم يلا شوت HD كورة ستار

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