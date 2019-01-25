رياضة | المصري يحقق فوزا ثمينا على المقاولون العرب بهدف نظيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يحقق فوزا ثمينا على المقاولون العرب بهدف نظيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف المصري فوزا هاما من أنياب المقاولون العرب بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد الجيش بالسويس، والمؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

شوط المباراة الأول انتهى على واقع التعادل السلبي بدون أهداف، ولم يشهد إلا محاولات قليلة من جانب كلا الفريقين.

وفي الشوط الثاني ومع حلول الدقيقة 70 احتسب حكم المباراة محمد معروف ركلة جزاء لصالح الفريق البورسعيدي بعد سقوط عمر كمال عبد الواحد داخل منطقة الجزاء، ليسددها سعيدوا سانبوري داخل الشباك معلنا عن هدف المباراة الوحيد والفوز للمصري.

وبهذا الفوز رفع المصري رصيده إلى 22 نقطة ليقفز إلى المركز العاشر، بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند 27 نقطة في المركز السادس.