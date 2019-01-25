رياضة | الميركاتو الصيفي القادم يشهد ثورة في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الميركاتو الصيفي القادم يشهد ثورة في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن سوق المراهنات العالمي، يتوقع الصفقات المحتمل قدومها لنادي ريال مدريد في الصيف المقبل، بعدما ارتباط أكثر من لاعب بالانضمام للملكي.

وأشار موقع "ديفنسا سنترال" الاسباني، إلى أن سوق المراهنات توقع قدوم الدانماركي كريستيان إيركسن، لاعب وسط توتنهام هوتسبير الانجليزي إلي ريال مدريد بنسبة 3.75 يورو عن كل رهان.

وألمح الموقع، إلي نسبة نجاح انتقال سوسو كانت أعلي من إيركسن، وذلك بسبب صعوبة تعاقد الميرنجي مع لاعب ميلان الايطالي، حيث وصلت النسبة إلي 4.5 يورو عن كل رهان.

وفي السياق ذاته توقع سوق المراهنات، رحيل نجم وسط الميرنجي إيسكو ألاركون، عن ريال مدريد وأن ينتقل لصفوف نادي تشيلسي الإنجليزي، بنسبة وصلت إلي 3.4 يورو عن كل رهان.