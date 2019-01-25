رياضة | نجل ميسي يحصد ملايين المشاهدات (شاهد الفيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجل ميسي يحصد ملايين المشاهدات (شاهد الفيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قامت أنتونيلا روكوزو زوجة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة بنشر فيديو على حسابها على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام لابنها ماثيو أثناء قيامه بالغناء داخل المنزل قبل أن يقوم بتسديد الكرة بقوة تجاه الكاميرا التي جاءت في منتصف الهدف.
وبعد أقل من 20 ساعة على نشر المقطع المصور، تمت مشاهدته أكثر من 2.3 مليون مرة على حساب أنتونيلا الذي يتابعه 8.5 مليون شخصا حول العالم.
وفي شهر أبريل الماضي، نشرت أنتونيلا صورة جديدة لطفلها سيرو على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
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