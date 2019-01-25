رياضة | نجل ميسي يحصد ملايين المشاهدات (شاهد الفيديو)

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قامت أنتونيلا روكوزو زوجة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة بنشر فيديو على حسابها على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام لابنها ماثيو أثناء قيامه بالغناء داخل المنزل قبل أن يقوم بتسديد الكرة بقوة تجاه الكاميرا التي جاءت في منتصف الهدف.

وبعد أقل من 20 ساعة على نشر المقطع المصور، تمت مشاهدته أكثر من 2.3 مليون مرة على حساب أنتونيلا الذي يتابعه 8.5 مليون شخصا حول العالم.

وفي شهر أبريل الماضي، نشرت أنتونيلا صورة جديدة لطفلها سيرو على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.