رياضة | برشلونة يستهدف مهاجم من طراز فريد.. وهناك مشكلة وحيدة أمام الصفقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يستهدف مهاجم من طراز فريد.. وهناك مشكلة وحيدة أمام الصفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي برشلونة الاسباني يستهدف التعاقد مع صفقة تدعم خط هجومه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب نهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لما ذكره موقع "دون بالون" الإسباني، فإن البارسا يفكر جيداً في التعاقد مع مهاجم جديد ليكون بديلا للغاني برينس بواتينج لاعب ساسولو، والذي سوف تنتهي إعارته مع الفريق في الصيف المقبل.

ووجه برشلونة وجه أنظاره للدوري الإيطالي للتعاقد مع البلجيكي ميرتينز مهاجم فريق نابولي الايطالي، في الصيف المقبل ليكون بديلاً لبواتينج.

ولكن هناك عقبة واحدة تقف أمام تعاقد برشلونة مع ميرتنيز، وهو عمر اللاعب الذي وصل إلي 31 عاماً، حيث أن هناك أصوات في برشلونة تحذر من أعمار لاعبي الفريق بعد وصول أكثر من لاعب لسن متقدم مثل بيكيه وبوسكيتس وجوردي ألبا وسواريز.