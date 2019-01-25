رياضة | أحدهم درب "ريال مدريد".. كل ما تريد معرفته عن المدربين الـ3 المُرشحين لقيادة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحدهم درب "ريال مدريد".. كل ما تريد معرفته عن المدربين الـ3 المُرشحين لقيادة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، إقالة حسام حسن المدير الفني لفريق بيراميدز، بعد ساعات قليلة من تعادل الفريق مع الزمالك 3-3 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكشف "آل الشيخ" اليوم الجمعة، عن 3 مدربين من العيار الثقيل مرشحين لقيادة بيراميدز إف سي خلفًا لحسام حسن المدير الفني السابق للفريق، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد مساء اليوم عقب اجتماعه مع حسام البدري رئيس نادي بيراميدز، وأحمد حسن المشرف العام على الكرة بالنادي وسيف الوزيري المدير التنفيذي للنادي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" السيرة الذاتية للمدربين الثلاثة المُرشحين لقيادة بيراميدز خلفًا لـ"حسام حسن":-

1- إيفان يوفانوفيتش:

لاعب صربي سابق ومدرب حالي يبلغ عمره 56 عامًا، يعتمد على طريقة لعب 1-3-2-4 في التدريب.

درب "يوفانوفيتش" عدد من الأندية في قبرص واليونان، حيث قاد فريق نيكي فولو اليوناني في الفترة من 2001 وحتي 2002، وتولي بعدها قيادة فريق أبويل القبرصي خلال ولايتين بدأت ولايته الأولي عام 2003، واستمر معه لمدة عامين، ثم عاد لقيادة الفريق مجددًا عام 2008 واستمر معه حتي 2013، وحقق معه 9 بطولات، قبل أن يرحل لتدريب فريق النصر الإماراتي واستمر معه لمدة 3 سنوات قبل أن يرحل عام 2016، وعاد لقيادة النصر مرة أخري عام 2018 في آخر محطاته التدريبية.

أبرز إنجازات وبطولات "يوفانوفيتش" خلال مشواره التدريبي، تتويجه بلقب بلقب بطولة الدوري القبرصي 4 مرات وكأس قبرص مرتين وكأس السوبر القبرصي 4 مرات مع فريق أبويل، كما حصد بطولة كأس الخليج للأندية وكأس رئيس الدولة وكأس الدوري الإماراتي مع فريق النصر، كما حصل على جائزة أفضل مدرب في قبرص 6 مرات أعوام (2004، 2009، 2010، 2011، 2012، 2013).

2- مانويل خيمينيز:

أما ثاني المدربين المرشحين لقيادة بيراميدز هو "مانويل خيمنيز" لاعب أسباني سابق ومدرب حالي، عمره 54 عامًا، تولي تدريب العديد من الأندية في اسبانيا واليونان وقطر، أبرز محطاته التدريبية كانت مع نادي أيك أثينا اليوناني وحقق معه لقب بطولة الدوري بعد غياب 24 عامًا.

تولي "خيمنيز" قيادة فريق اشبيلية عام 2007 واستمر معه حتي 2010، ثم انتقل لقيادة فريق أيك أثينا لمدة عام واحد، وفي عام 2013 تولي تدريب فريق الريان القطري واستمر معه حتي 2015 قبل أن يعود مجددًا لفريق آيك أثينا، آخر محطاته التدريبية كانت مع فريق لاس بالماس والذي تولي قيادته في عام 2018.

أبرز إنجازات وبطولات "خيمنيز"، تتويجه بلقب بطولة دوري الدرجة الثالثة الاسباني موسم 2006-2007، وكأس اليونان 2010-2011، والدوري اليوناني مع أيك اثينا موسم 2017-2018، وحصل على جائزة أفضل مدرب في اليونان، كما توج بلقب دوري الدرجة الثانية القطري مع فريق الريان موسم 2014-2015.

ويعتمد "خيمنيز" على طريقة لعب 1-3-2-4 مع الأندية التي تولي تدريبها سابقًا.

3- فاندرلي لوكسمبورجو:

المرشح الثالث لقيادة بيراميدز هو البرازيلي "فاندرلي لوكسمبورجو" لاعب برازيلي سابق ومدرب حاليًا يبلغ من العمر 66 عامًا، يمتلك خبرة كبيرة كمدرب تتجاوز الـ35 عامًا، ويعتمد علي طريقة 1-3-2-4 في التدريب.

درب لوكسمبورجو العديد من الأندية البرازيلية والأوروبية والآسيوية خلال مشواره التدريبي وحقق الكثير من البطولات والألقاب.

من أهم المحطات التدريبية لـ"لوكسمبورجو" قيادة فريق بالميراس البرازيلي في الفترة من 1993-1996، ثم تولي تدريب منتخب البرازيل عام 1998 واستمر معه عامين، وتولي القيادة الفنية لفريق كروزيرو البرازيلي عام 2002 وحتي 2004، ثم انتقل إلي اسبانيا حيث تولي تدريب فريق ريال مدريد لمدة عام واحد، قبل أن يعود مجددًا للبرازيل لتدريب فريق سانتوس عام 2006 واستمر معه عامًا واحدًا.

في عام 2012 تولي "لوكسمبورجو" تدريب فريق جريميو البرازيلي واستمر معه حتي 2013، قبل أن ينتقل لقيادة فريق فلامنجو والذي تولي قيادته لمدة موسم واحد، وكان نادي سبورت ريسيفي آخر محطاته التدريبية عام 2017.

حقق فاندرلي لوكسمبورجو لقب بطولة الباوليستا البرازيلية (دوري المحترفين في ولاية ساو باولو) 8 مرات أعوام 1990، 1993، 1994، 1996، 2001، 2006، 2007، 2008، كما توج بلقب الدوري البرازيلي 5 مرات أعوام 1993، 1994، 1998، 2003، 2004، وكأس البرازيل، وتوج بلقب بطولة كوبا أمريكا عام 1999.