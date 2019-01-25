رياضة | فاسكيز يفتح النار على نجم برشلونة.. ويصرح "يكرر كلامه بلا فائدة" !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاسكيز يفتح النار على نجم برشلونة.. ويصرح "يكرر كلامه بلا فائدة" ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق نجم هجوم فريق ريال مدريد الاسباني، لوكاس فاسكيز، على تصريحات جيرارد بيكيه، لاعب الغريم التقليدي برشلونة، مشيرًا لأنه قال خلال هذا العام كلامًا، والعام الماضي كلامه كان مختلفًا !

الجدير بالذكر أن مدافع برشلونة كان قد قال بعد الخسارة من اشبيليه في الكأس: "إذا مررنا للدور المقبل فـ حسنًا، إذا لم نفعل فسنحاول العام المقبل".

وقال فاسكيز خلال حوار صحفي: "فينيسيوس ؟ لديه ثقة عالية، يواجه الخصم بلا أي خوف وهذا ما يجعله مختلفًا عن بقية اللاعبين".

وأضاف: "بتغيير المدرب، أصبحت ألعب أدوارًا هامة بشكل أكبر، أصبحت أجد نفسي في الملعب، وهذا ما يحتاجه اللاعب وأنا سعيد وممتنّ كذلك".

وواصل: "سولاري بمتطلباته وقراراته يعطي الفرصة للجميع بناءً على عطائه في الملعب وهذا أمر جيد لكل اللاعبين لأنه يبقينا مستعدين".

وتابع: "سيرخيو راموس ؟ رجُل هادئ، لكن في الأوقات المهمة إذا اتّخذ قرارًا فهو دائمًا ما يكون كفؤ له، نحن سعداء لأنه معنا و نتمنى أن يبقى لسنوات عدة".