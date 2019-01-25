رياضة | فاسكيز يفتح النار على نجم برشلونة.. ويصرح "يكرر كلامه بلا فائدة" !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاسكيز يفتح النار على نجم برشلونة.. ويصرح "يكرر كلامه بلا فائدة" ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الجدير بالذكر أن مدافع برشلونة كان قد قال بعد الخسارة من اشبيليه في الكأس: "إذا مررنا للدور المقبل فـ حسنًا، إذا لم نفعل فسنحاول العام المقبل".
وقال فاسكيز خلال حوار صحفي: "فينيسيوس ؟ لديه ثقة عالية، يواجه الخصم بلا أي خوف وهذا ما يجعله مختلفًا عن بقية اللاعبين".
وأضاف: "بتغيير المدرب، أصبحت ألعب أدوارًا هامة بشكل أكبر، أصبحت أجد نفسي في الملعب، وهذا ما يحتاجه اللاعب وأنا سعيد وممتنّ كذلك".
وواصل: "سولاري بمتطلباته وقراراته يعطي الفرصة للجميع بناءً على عطائه في الملعب وهذا أمر جيد لكل اللاعبين لأنه يبقينا مستعدين".
وتابع: "سيرخيو راموس ؟ رجُل هادئ، لكن في الأوقات المهمة إذا اتّخذ قرارًا فهو دائمًا ما يكون كفؤ له، نحن سعداء لأنه معنا و نتمنى أن يبقى لسنوات عدة".
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