رياضة | ريال مدريد يستعد لتوجيه ضربة كبري إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستعد لتوجيه ضربة كبري إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أسبانية عن إهتمام نادي ريال مدريد الاسباني بالتعاقد مع لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي "أدريان رابيو"، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وينتهي تعاقد رابيو مع باريس سان جيرمان، في نهاية الموسم الحالي. ولا يرغب صاحب الـ 23 عامًا في التوقيع على أية عقود جديدة، مع الفريق الباريسي متصدر ترتيب الدوري الفرنسي، ويريد الرحيل عن ملعب "حديقة الأمراء" لخوض تجربة جديدة.

ويرحب باريس سان جيرمان ببيع "رابيو" خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل تحقيق مكاسب مالية من وراء رحيله، وذلك بدلًا من الانتظار حتى الميركاتو الصيفي، حيث يصبح بإمكان الدولي الفرنسي وقتها الرحيل عن حديقة الأمراء، بشكل مجاني.

وذكر موقع "دون بالون" الإسباني، أن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع "رابيو" بشدة، خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالي، مؤكدًا أن رئيس النادي الملكي "فلورينتينو بيريز" يثق في قدرة ناديه على حسم الصفقة لصالحه.

ويحظى "رابيو" بإهتمام عدة أندية أخري ترغب في الحصول على خدماته أبرزها برشلونة الاسباني، وبايرن ميونيخ الألماني وتوتنهام الإنجليزي، ومن المنتظر أن يتم حسم مصير اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة.