رياضة | رسميا.. "بودي" الاتصالات آخر صفقات سيراميكا كليوباترا الشتوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. "بودي" الاتصالات آخر صفقات سيراميكا كليوباترا الشتوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، تعاقد ناديه مع عبد الرحمن بودي لاعب وسط المصرية للاتصالات، ليكون أخر صفقات الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونجح البطاوي في إنهاء المفاوضات مع إدارة نادي المصرية للاتصالات، وشراء الستة أشهر المتبقية في عقد اللاعب مع ناديه، وحصل بالفعل على الاستغناء الخاص به.

وقال البطاوي إن بودي صفقة قوية لتدعيم خط وسط الفريق في الدور الثاني من الدوري، مشيدا بإمكانات اللاعب الفنية والبدنية، حيث نال إعجاب رمضان السيد المدير الفني للفريق.

وكان سيراميكا كليوباترا تعاقد مع أكثر من صفقة مميزة في يناير الماضي، وهي كريم عباس ظهير ايسر غزل المحلة، ومحمد مجدي كريسبو الجناح المهاجم لنادي منتخب السويس، ومحمد عبد المنعم منعم لاعب حرس الحدود، وأحمد حسني هداف فريق الألومنيوم، وأحمد الشحات مدافع النصر للتعدين، وحمدي مسلم مدافع بورتو السويس، وسيف الخشاب ظهير ايسر فيكتوريا كولن الألماني، بالإضافة إلى المهاجم النيجيري ماناسي.