رياضة | كرة نسائية.. جمهورية شبين يضرب القناطر بنصف دستة أهداف ومحلة حسن يهزم طوخ بثلاثية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كرة نسائية.. جمهورية شبين يضرب القناطر بنصف دستة أهداف ومحلة حسن يهزم طوخ بثلاثية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت نتائج الجولة الرابعة من دوري القسم الثاني للكرة النسائية "المجموعة الرابعة" عن النتائج التالية:-

فوز جمهورية شبين بقيادة مجدي الكوانيني وأحمد ساهر علي شبين القناطر بنتيجة 6-3، سجل اهداف جمهورية شبين كل من أميرة سعيد 3 أهداف "هاتريك" وهدفا لكل من إسراء خطاب، وأشرقت محمد، ودينا الشيخ.

ليواصل جمهورية شبين تصدره المجموعة برصيد 9 نقاط مساويا محلة حسن ف النقاط، بعد ثلاثة انتصارات متتالية، حيث فاز علي طوخ بالجولة الأولي بهدفين مقابل هدف، وفاز علي سبورتنج كاسل بهدفين نظيفين، واليوم علي شبين القناطر بسداسية مقابل ثلاثية، ويأتي شبين القناطر في المركز الأخير بدون أهداف.

كما فاز محلة حسن بقيادة رضوي خضر المدير الفني، بثلاثية مقابل هدف علي شباب طوخ الذي يقوده طارق مسعد فنيا، في أول قيادة فنيه له، ليتصدرن سيدات محلة حسن المجموعة برصيد 9 نقاط، فاز بالجولة الأولي بنتيجة 3-2 علي سبورتنج كاسل، ثم خماسية نظيفه علي شبين القناطر، واليوم علي شباب طوخ بثلاثية مقابل هدف، ويتجمد رصيد شباب طوخ في المركز الرابع بثلاثة نقاط.

ترتيب المجموعة:-

1- محلة حسن 9 نقاط

2- جمهورية شبين 9 نقاط

3- سبورتنج كاسل 3 نقاط

4- طوخ 3 نقاط

5-القناطر بدون رصيد