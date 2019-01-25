رياضة | قبل انتقاله لبرشلونة بلحظات.. دي يونج وافق على اللعب لهذا النادي !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل انتقاله لبرشلونة بلحظات.. دي يونج وافق على اللعب لهذا النادي ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن النجم الدولي الهولندي فرانكي دي يونج، لاعب أاكس أمستردام الهولندي كان موافقًا على الإنتقال لنادي آخر، وذلك قبل أن يوقع على عقود انضمامه لبرشلونة الاسباني.
ومن الجدير بالذكر أن برشلونة حصل على توقيع دي يونج من ناديه أياكس، مقابل 75 مليون يورو بالإضافة إلى 11 مليون كإضافات، وبعقد يمتد لخمس سنوات مقبلة.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الاسبانية، فإن دي يونج كان قد أعلن لزملائه في أياكس انه ذاهب لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وليس برشلونة أو مانشستر سيتي الانجليزي.
وأشارت الصحيفة لى أن رحلة جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، إلى امستردام غيرت كل شيء، وفور أن علم زملاء دي يونج في أياكس أنه غير رأيه، ووقع مع البارسا، كان هناك تصفيق حار وسعادة من الجميع، لأن البارسا هو أحد أفضل الاندية في العالم وأسلوبه مشابه لأياكس.
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