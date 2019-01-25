رياضة | رسميا.. لاعب بيراميدز ينتقل إلى "مُتذيل" الدوري التركي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. لاعب بيراميدز ينتقل إلى "مُتذيل" الدوري التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي تشايكور ريزا سبور التركي تعاقده رسميًا مع النيجيري أوكيشوكو أوزوبيكي لاعب وسط بيراميدز، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقام النادي التركي بتقديم لاعبه الجديد أوكيشوكو أوزوبيكي للجمهور ووسائل الإعلام اليوم الجمعة، وأكد أن التعاقد مع اللاعب النيجيري حتي نهاية الموسم الجاري.

ومن المنتظر أن يرتدي "أوزبيكي" القميص رقم "40" مع الفريق التركي في الفترة المقبلة.

ويحتل فريق ريزا سبور المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 15 نقطة.

يذكر أن "أوزبيكي" انضم لصفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وشارك مع الفريق في 6 مباريات في الدوري المصري بواقع (256 دقيقة لعب)، ولكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف.