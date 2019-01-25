رياضة | تورام: ميسي مسئول عن إسعاد كتالونيا.. وهذا رأيي في ديمبلي وأومتيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تورام: ميسي مسئول عن إسعاد كتالونيا.. وهذا رأيي في ديمبلي وأومتيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفرنسي ليليان تورام، نجم نادي برشلونة الاسباني سابقاً، أنه إذا كان النجم الارجنتيني ليونيل ميسي بخير، فإن برشلونة خاصة وكتالونيا عامة سيكونوا على ما يُرام. وقال تورام خلال تصريات صحفية: "عثمان ديمبلي ؟ ديمبلي لاعب عظيم وسيكون مهماً للبارسا في المواسم المقبلة". وأضاف قائلاً: "اومتيتي ؟ قدم كاس عالم رائعة، وأنا أحبه كثيراً لانه شخص جيد ولاعب كبير". الجدير بالذكر أن ليليان تورام يُعد من أفضل المدافعين في تاريخ كرة القدم، حتى تم تلقيبه بالصخرة، وقد شارك مع منتخب بلاده الفرنسي في العديد من نسخ كأس العالم (1998 - 2002 - 2006).

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