رياضة | كريستيان جروس يفاجئ حارس الزمالك بعد مباراة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيان جروس يفاجئ حارس الزمالك بعد مباراة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك على الاجتماع مع عماد السيد حارس مرمى الفريق الأبيض بعد مباراة بيراميدز بالأمس والتعادل بنتيجة 3-3.

وكان الحارس قد تعرض لبعض الانتقادات عقب لقاء الأمس بسبب أخطاء فردية له ومسئوليته عن الهدفين الثاني والثالث.

وكان لقاء الزمالك وبيراميدز انتهى بالتعادل الإيجابي 3-3 بين الفريقين، ليظل الزمالك في الصدارة برصيد 42 نقطة.

وأشاد جروس بمستوى عماد السيد وأثنى على أدائه في لقاء الأمس وأكد على ثقته الكاملة في قدراته وإمكانياته وطالبه بالتركيز الشديد في مباراة مصر للمقاصة القادمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة يوم الثلاثاء القادم على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الدوري.

كما عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا على ملعب النادي.

وأكد جروس للاعبين بعض الأمور الفنية الخاصة عن لقاء أمس الخميس أمام بيراميدز بالدوري الممتاز.

كما أشاد المدرب السويسري بالروح التنافسية للاعبي الزمالك بلقاء أمس، مطالبا إياهم ببذل أقصى الجهد فيما هو قادم محليا وإفريقيا.

وشدد جروس على اللاعبين بضرورة غلق صفحة لقاء بيراميدز والتركيز في اللقاءات المقبلة.