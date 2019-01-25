رياضة | شقيق بوجبا: أخي سيرحل إلى هذا النادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شقيق بوجبا: أخي سيرحل إلى هذا النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار فلورنتين بوجبا شقيق النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، التكهنات حول مستقبل نجم الشياطين الحمر في حال رحيله عن قلعة أولد ترافورد.

وكشف فلورنتين عن النادي الأقرب لاستقبال بوجبا في المستقبل، حيث قال: "اليوم الذي سينتقل فيه أخي من مانشستر يونايتد، سيذهب إلى أحد ناديي ريال مدريد أو برشلونة الإسبانيين".

ومن الجدير بالذكر أن عملاقي الكرة الإسبانية، يرغبا بشدة في التعاقد مع نجم وسط اليونايتد والديوك الفرنسية، ولكن مع حدوث العديد من التطورات، لم ينجح انتقال اللاعب.