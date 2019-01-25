رياضة | مفاجأة.. كلوب يحدد شروطه لقبول تدريب ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. كلوب يحدد شروطه لقبول تدريب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحيفة إسبانية، اليوم الجمعة، إلى أن يورجن كلوب أصبح مرشحاً لتدريب ريال مدريد خلفاً لسانتياجو سولاري رغم أنها لم تكن أول مرة يرتبط فيها اسم مدرب ليفربول بتدريب الملكي.

وأوضح موقع "دون بالون" إلى أن كلوب يضع شروطًا للموافقة على تدريب ريال مدريد، ومن بينها ضم محمد صلاح، لأنه يعتبره أحد أفضل العناصر الأساسية الذى يُطبق فكره في الملعب.

وكانت الكثير من التقارير الصحفية الإسبانية، قد ربطت محمد صلاح بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، ليكون خليفة رونالدو الذي رحل إلى يوفنتوس الإيطالي.

عرض خيالي من ريال مدريد لضم هاري كين

أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد يستعد لعقد صفقة تبادلية ضخمة مع توتنهام للحصول على خدمات هاري كين نجم الفريق.

وكشفت صحيفة بالون دون الاسبانية بأن ريال مدريد مستعد لدفع ١٢٠ مليون يورو بالإضافة للاستغناء عن جاريث بيل مقابل التعاقد مع هاري كين.

كما أشارت تقارير صحفية بأن توتنهام طلب ٣٥٠ مليون يورو للاستغناء عن مهاجمه مما اضطر فلورنتينو بيريز للتفكير في الاستغناء عن بيل.

يذكر أن جاريث بيل لم يعوض رحيل كرستيانو رونالدو الذي رحل الصيف الماضي إلى يوفنتوس ليعاني الفريق الملكي في المسابقات المحلية والقارية هذا الموسم.