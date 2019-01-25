رياضة | برشلونة يعثر على العلاج الأمثل لمشاكله الدفاعية.. ولكن

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن نادي برشلونة الاسباني استقر على العلاج الأمثل لمشاكل خط دفاعه، وسيعمل على إصلاحها في القريب العاجل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن النادي الكتالوني، يدرس فكرة التعاقد مع المدافع الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت، لاعب أياكس أمستردام الهولندي.

وأوضحت الصحيفة، أن البارسا مهتم منذ فترة بالتوقيع مع دي ليخت لتعويض جيرارد بيكيه، الذي أوشك على دخوله الـ32 عاماً، حيث أن برشلونة يرى أنه الأنسب لأسلوب النادي.

ومن الجدير بالذكر أن هناك رغبة من اللاعب الهولندي، أن يكمل اللعب مع زميله المنتقل حديثًا فرانكي دي يونج، ولا يستبعد خيار الذهاب إلى الكامب نو معه.

لكن العقبة الكبرى هي أن الصفقة لن تكون سهلة بالنسبة للتكلفة المالية، حيث أن سعر اللاعب سيكون حوالي 60 مليون يورو.