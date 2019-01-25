رياضة | برشلونة يعثر على العلاج الأمثل لمشاكله الدفاعية.. ولكن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يعثر على العلاج الأمثل لمشاكله الدفاعية.. ولكن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضحت الصحيفة، أن البارسا مهتم منذ فترة بالتوقيع مع دي ليخت لتعويض جيرارد بيكيه، الذي أوشك على دخوله الـ32 عاماً، حيث أن برشلونة يرى أنه الأنسب لأسلوب النادي.
ومن الجدير بالذكر أن هناك رغبة من اللاعب الهولندي، أن يكمل اللعب مع زميله المنتقل حديثًا فرانكي دي يونج، ولا يستبعد خيار الذهاب إلى الكامب نو معه.
لكن العقبة الكبرى هي أن الصفقة لن تكون سهلة بالنسبة للتكلفة المالية، حيث أن سعر اللاعب سيكون حوالي 60 مليون يورو.
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