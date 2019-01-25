انت الان تتابع تفاصيل خبر صلاح يعود لمنصات التواصل.. وهذه الصورة تكشف سر غيابه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 25 يناير 2019 06:49 مساءً - أنهى نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لكرة القدم محمد صلاح، الجمعة، إيقاف مختلف حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، بعد يومين من إيقافه، ما أثار حالة من الجدل والغموض حول سبب تلك الخطوة المفاجئة.

وفوجئ محبو صلاح، الأربعاء 23 يناير 2019، بإغلاق حساباته على منصات "تويتر"، و"إنستغرام"، و"فيسبوك"، حيث تظهر رسالة "عذراً هذه الصفحة غير موجودة" عند محاولة الدخول إلى هذه الحسابات التي يتابعها ملايين الأشخاص.

وكما توقع قطاع واسع من المغردين بأن حملة إعلانية وراء إغلاق حساباته الاجتماعية، نشر "صلاح" صورة فيما يبدو أنها "إعلان تجاري لشركة DHL للبريد السريع"، التي تحتفل بمرور 50 عاماً على تأسيسها، وكان من ضمن الاتفاق لإطلاق الحملة أن يختفي صلاح من مواقع التواصل.

بدوره نشر حساب الشركة على موقع "إنستغرام"، رسالة مصورة قصيرة مفادها "أننا وصلنا لمحمد صلاح، ونستطيع أن نصِلك به".

وكان صلاح قد أثار حالة من البلبلة في أوساط محبيه وعشاقه عقب إغلاقه جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للمرة الأولى، خاصة أنه بدأ عام 2019 بفوزه بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء للمرة الثانية توالياً.

وبمجرد نشر صلاح صورة على "السوشيال ميديا" حتى انهالت عليه تعليقات مرحبة بعودته، وسط انتشار عبارات "اشتقنا لك يا فخر العرب" و"لا تفعلها ثانية أبداً".

تجدر الإشارة إلى أن صلاح وصل إلى 50 هدفاً في الدوري الإنجليزي بعد تسجيله هدفين أمام كريستال بالاس في الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة المحلية، منها 48 هدفاً بألوان ليفربول، إضافة إلى هدفين بقميص تشيلسي الذي لعب له سابقاً قبل إعارته لعدد من الأندية ثم العودة من جديد لـ"البريميرليغ".