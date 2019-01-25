شكرا لقرائتكم خبر عن جاتوزو : بياتيك مهاجم شرس وهيجوايين أصبح ماضي والان مع التفاصيل
وتابع جاتوزو " في مباراة جنوى لعبنا شوط أول سيء لكننا نجحنا في تحقيق شوط ثاني رائع وسوف يتحسن الفريق يوم غداً امام نابولي ويجب أن يواصل الجماهير التشجيع بحرارة مثلما يفعلون في المباريات السابقة حيث أنني أرى في المدرجات أكثر من 65 ألف مشجع يقومونو بتحية اللاعبين.
وأردف " تعاقد الفريق مع بياتيك اللاعب الشرس الذي يتوفر على الكثير من الحماس وكنت مندهشاً للغاية من الطريقة التي إستقبل بها زملائه في الفريق بالإضافة إلى طاقم التدريب ولا أريد أن أتحدث عن جونزالو هيجواين حيث أنه فضل الرحيل عنا وأصبح الآن جزء من الماضي.
وأنهى جاتوزو تصريحاته أن لوكاس باكيتا بإمكانة التحسن في الكثير من الجوانب التكتيكية والجوانب الفنية وفيما يخص فريق نادي نابولي فإن أنشيلوتي يتوفر على تشكيلة قوية تحتاج إلى بذل اللاعبين لمستوى رائع من أجل حصد الثلاثة نقاط.
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