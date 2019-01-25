شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة جديدة تلوح في الأفق بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ والان مع التفاصيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لكرة القدم تعزيز خط وسط الفريق وذلك بعد إقتراب رحيل لاعب الفريق أدريان رابيو حيث اشارت بعض التقارير الصحفية الالمانية اليوم الجمعة أن إدارة البي إس جي قررت التحرك للتعاقد مع متوسط ميدان البايرن ريناتو سانشيز

ومن المنتظر أن يقدم النادي الباريسي عرض رابيو على البايرن مقابل مبلغ مالي ضخم نظير الحصول على خدمات البرتغالي سانشيز وأكد الحساب الرسمي لإذاعة دويتشه فيله الألمانية أنه في حالة تمت الصفقة سوف تكون صفقة القرن للنادي البافاري وذلك بسبب عدم مشاركة سانشيز بصورة أساسية وقوة رابيو.

وكان كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ قد نفى في أكثر من مناسبة فكرة الإستغناء عن الدولي البرتغالي ذلك على الرغم من وجود بعض التأكيدات التي أشارت لقرب اللاعب من الإنتقال لقلعة الفريق الباريسي حيث يدفع المدرب الكرواتي بالثنائي تايجو الكانتارا وليون جوريتسكا في وسط الملعب