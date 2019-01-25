شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاس فاسكيز يرد على تصريحات بيكيه والان مع التفاصيل

رد الإسباني لوكاس فاسكيز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الاسباني على التصريحات التي أدلى بها مواطنه جيرارد بيكيه لاعب برشلونة الذي المح إلى أن الفريق يركز على بطولتي الدوري الأسباني ودوري أبطال أوروبا أكثر من بطولة كأس الملك وذلك بعد خسارة البلوجرانا امام إشبيلية بثنائية نظيفة.

وقال فاسكيز في تصريحات أبرزتها الصحف الأسبانية اليوم الجمعة أن برشلونة ينظرون إلى البطولة بشكل مغاير تماماً عن نظرتهم العام الماضي حيث أكدوا سابقاً أن البطولة قوية وتعتبر من أهم الإنجازات المحلية التي يحققها الفريق.

وأردف فاسكيز " أفضل طريقة للتعامل مع بطولات بحجم كأس الملك ودوري الأبطال تحقيق النتائج الإيجابية في بطولة الدوري وذلك للمضي قدماً وتحقيق مكاسب عديدة ويبذل لاعبوا الريال هذا الموسم قصار جهدهم من أجل الفوز بالمسابقات الثلاثة.

وعن تولي سانتياجو سولاري المهمة خلفاً للوبيتيجي أكد اللاعب أن الأمور أصبحت أكثر أهمية وأنا سعيد مع هذا المدرب الذي يحب كرة القدم