مؤمن زكريا يطير للسعودية الأحد لتوقيع العقود مع أُحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أكد أحمد يحيى، وكيل أعمال مؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلي، أن اللاعب سيسافر إلى السعودية يوم الأحد المقبل تمهيدًا لتوقيع العقود مع نادي أحد.
ووافق الأهلي مؤخرًا على إعارة زكريا للنادي السعودي لمدة ستة أشهر مقابل 150 ألف دولار، بعدما خرج اللاعب تمامًا من الحسابات الفنية في الفترة الأخيرة.
وقال يحيى في تصريحات لمراسل الخليج 365: "من المنتظر أن يُسافر مؤمن إلى السعودية يوم الأحد من أجل توقيع العقود مع إدارة أحد، ومن ثم البدء في المشاركة بتدريبات فريقه الجديد".
وأصر مؤمن زكريا على الرحيل "المؤقت" عن الأهلي بعدما خرج من حسابات المدير الفني مارتن لاسارتي، إلى جانب استبعاده من القائمة الإفريقية التي تخوض دوري الأبطال في النسخة الحالية.
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